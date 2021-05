Lidmašīnas sagrābšana: Latvijas valstspiederīgie patlaban ir ceļā uz mājām

Kā aģentūrai LETA pastāstīja viens no lidmašīnā bijušajiem Latvijas pasažieriem Jānis Zviedris, saskaņā ar pastāvošajiem Covid-19 ierobežojumiem Lietuvā personas tranzītā nedrīkst uzturēties ilgāk par 12 stundām, tomēr šajā gadījumā tika pieļauts izņēmums.

Skaidrojot to, kas lidmašīnā notika, Zviedris pauda, ka sākotnēji bijis neziņā par to, kādēļ lidmašīnai jāpietur Baltkrievijas galvaspilsētā, par iespējamajiem iemesliem uzskatot potenciālus drošības draudus, kas radušies Viļņas lidostā, vai problēmas pašam lidaparātam, kas licis veikt strauju nosēšanos.

Lidmašīnas pasažieris uzsvēra, ka visu gaidīšanas laiku pasažieriem bijusi neziņas sajūta par to, kādēļ lidmašīna apturēta Minskā un cik ilgu laiku Baltkrievijas galvaspilsētā nāksies pavadīt. Pasažieri no "Ryanair" saņēmuši īsziņas ar atvainošanos par nolaišanos Minskā un sagādātajām neērtībām, kā arī sūtīts paredzētais iekāpšanas laiks lidmašīnās, tomēr tas ticis vairākkārt pārlikts uz vēlāku laiku. "Arī tad, kad mēs tikām uz lidmašīnu, aptuveni stundu vēl riņķojām turpu-šurpu pa skrejceļiem, kamēr varējām pacelties," norādīja Zviedris.

Aviokomopānijas "Ryanair" lidmašīna, ko Baltkrievijas režīma varas iestādes svētdien ceļā no Atēnām uz Viļņu piespieda nolaisties Minskā, lai aizturētu opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, svētdienas vakarā sasniegusi Lietuvas galvaspilsētu.

Kā liecina lidojumu novērošanas portāli, lidmašīna, kam bija jāierodas Viļņā jau plkst.13, pacēlusies no Minskas lidostas plkst.20.45. Plkst.21.30 paziņots, ka tā nolaidusies Viļņā.

Kā iepriekš norādīja Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis, lidmašīnā atradies 171 pasažieris, tai skaitā 94 Lietuvas pilsoņi, 11 pasažieri no Grieķijas, deviņi - no Francijas, kā arī cilvēki no Latvijas, Baltkrievijas, Polijas, Rumānijas, Vācijas, Krievijas, Gruzijas un citām valstīm. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) savukārt norādījis, ka tajā lidojuši divi Latvijas valstpiederīgie. Sākotnēji tika ziņots, ka lidmašīnā ir bijuši 120 pasažieri.