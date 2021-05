ES līderi apsver iespēju slēgt savu gaisa telpu un lidostas Baltkrievijas aviokompānijām

Ja ES 27 līderi piekritīs Eiropadomes priekšsēdētāja Šarla Mišela sagatavotajam projektam, viņi līdz ar to "stingri" nosodīs lidsabiedrības "Ryanair" lidmašīnas nosēdināšanu Minskā.

Kā ziņots, lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.