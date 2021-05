Publicēts video ar Lukašenko režīma nolaupīto Protaseviču

Iepriekš medijos izskanēja, ka svētdien Minskā aizturētajam Protasevičam radušās nopietnas problēmas ar sirdi un viņš kritiskā stāvoklī hospitalizēts vienā no Minskas slimnīcām, pirmdien vēsta "Telegram" kanāls "Belamova", atsaucoties uz opozicionāra māti, kura saņēmusi neapstiprinātu informāciju.

"Romāna Protaseviča māte paziņojusi, ka saskaņā ar neapstiprinātu informāciju viņas dēls atrasts vienā no Minskas slimnīcām. Viņa stāvoklis ir kritisks - sirds problēmas. Par to viņu informējuši laba vēlētāji," raksta "Belamova", kuras redaktors ir Protasevičs.

Viņa māte Natālija ziņas par dēla hospitalizāciju apstiprināja arī Polijā bāzētajai telekanālam "Belsat". Viņa paskaidroja, ka informāciju saņēmusi no "cilvēkiem mediķu aprindās", taču nezina, vai tā ir patiesa. Viņa arī atzina, ka viņas dēlam ir sirds problēmas.

Viņa norādīja, ka nezina, kurā slimnīcā viņas dēls varētu būt, jo "informācija nodota no viena ārsta citam".

Tikmēr Baltkrievijas Iekšlietu ministrija noraidījusi ziņas par Protaseviča hospitalizāciju, paziņojot, ka viņš atrodas izmeklēšanas izolatorā un nekādas sūdzības par veselības stāvokli no viņa nav saņemtas.

Kā ziņots, lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Aizturēta arī viņa draudzene, Krievijas pilsone Sofija Sapega.