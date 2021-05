Baltkrievija slēdz vēstniecību Kanādā

Vēstniecība savā vietnē pavēstīja, ka tiks slēgta 1.septembrī pēc 24 gadus ilgas "abpusēji labvēlīgas sadarbības", bet jau no jūlija apturēs konsulāro pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā vīzu pieteikumu apstrādi.

Trudo pirms tam preses konferencē pievienojās starptautiskajam sašutumam par svētdien notikušo lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu un opozīcijas žurnālista aizturēšanu, nosaucot to par "briesmīgu, nelikumīgu un pilnīgi nepieņemamu" rīcību.

Jau ziņots, ka svētdien aviokompānijas "Ryanair" lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, tika likts mainīt kursu un doties uz Minsku, kur tika aizturēts viens no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs Romāns Protasevičs, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.