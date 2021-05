Desmit padomi, kā mazināt atkritumu kalnu un dāvāt lietām jaunu dzīvi

Bezatkritumu filosofija rod arvien vairāk piekritēju sabiedrībā. To uzskatāmi apliecina beziepakojuma veikalu un stendu parādīšanās, kur ar savu burku var aiziet gan pēc piena vai krējuma, gan veļas mazgāšanas līdzekļa. Šim paraugam nu seko arī degvielas uzpildes stacijas, piedāvājot iegādāties bez iepakojuma, piemēram, logu šķidrumu. Kamēr dažādu mājsaimniecības līdzekļu uzpildīšanu tukšajā iepakojumā vēl apgūstam, piemēram, auduma iepirkumu maisiņi, kas ir spilgtākais daudzkārtējas lietošanas piemērs, jau kļuvuši gluži ikdienišķi.

Rokrokā ar atkārtotu lietošanu iet arī lietu pārveidošana, tikai šoreiz lietas maina savu funkciju un kļūst par kaut ko citu. Tādu klasiku kā tukšo burku pārvēršanu par svečturiem, ziedu ievietošanu tukšās pudelēs vai putnu barotavas izgatavošanu no sulas pakas, visticamāk, kaut reizi ir izmēģinājis katrs. Pienācis laiks ļaut vaļu radošumam un, pirms izmetat kaut ko atkritumos, rūpīgi ieskatīties – varbūt tam iespējams jauns lietojums? Sevišķi tas sakāms par vecām, varbūt mazliet nobružātām lietām, kuras nemaz negribas tā vienkārši izmest. Lieto auduma maisiņu? Sper soli tālāk – uzšuj modernu iepirkšanās somu no vecajiem džinsiem! Daudz ceļo? Saglabā miniatūra izmēra burciņas, kur mājojis pesto vai citi gardumi, iepildi tajās iecienītos ķermeņa un sejas krēmus no tradicionālā iepakojuma un ņem līdzi ceļojuma rokasbagāžā! Turklāt lietu pārveidošana ir lieliska iespēja radoši darboties kopā ar bērniem un varbūt pat atrast jaunu vaļasprieku!