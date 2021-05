Valsts budžetā četros mēnešos izveidojies 674 miljonu eiro deficīts

Ministrijā norādīja, ka 2021.gada sākumā veikta nozīmīga līdzekļu izmaksa no valsts budžeta atbalsta veidā Covid-19 seku mazināšanai, līdz ar ko kopbudžeta izdevumi bija par 800,2 miljoniem eiro jeb 21% lielāki nekā 2020.gada pirmajos četros mēnešos, veidojot 4,605 miljardus eiro.

2021.gadam apstiprinātā atbalsta apmērs līdz 23.maijam sasniedza 3,4 miljardus eiro jeb 11,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet faktiski piešķirtā atbalsta apmērs četros mēnešos veidoja 926 miljonus eiro, tostarp nepilni 800 miljoni eiro kopbudžeta izdevumos.

Aprīlī atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem lielākais pieaugums nodokļu ieņēmumos bija tirdzniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs, kā arī informācijas tehnoloģiju (IT) un veselības aprūpes nozarēs.

Detalizētu analīzi pa nodokļu veidiem šobrīd ierobežo vienotā nodokļu konta ieviešana no šā gada 1.janvāra, jo daļa no iemaksātajiem nodokļiem līdz mēneša beigām paliek nesadalīta pa nodokļu veidiem. Aprīļa beigās vienotajā nodokļu kontā nesadalītā summa bija 228,4 miljoni eiro. Šie nesadalītie nodokļu maksājumi pa veidiem un kopbudžeta līmeņiem tiks attiecināti turpmākajos mēnešos pēc to sasaistes ar attiecīgām deklarācijām.