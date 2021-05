Pie Turaidas muzejrezervāta pieaug satiksmes ierobežojumu skaits, jārēķinās ar papildu laiku ceļā

Par to TVNET pavēstīja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļā.

Pārbūve Turaidā notiek uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no Turaidas līdz krustojumam ar Cēsu ielu, izņemot Gaujas tiltu, (8,3.km–12,50. km).

Tāpat tiks izbūvēta drenāžas un lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas, lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas un nogāžu eroziju. Apzinoties, ka objekts atrodas Gaujas senlejā, kas ir viena no vietām Latvijā, kur visaktīvāk norisinās mūsdienu ģeodinamiskie procesi, būvdarbu laikā tiks veikts Turaidas nogāzes ģeomonitorings. Tas nepieciešams, lai pēc iespējas izvairītos no nogāzes noslīdeņu riska.