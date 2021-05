Viņš gan piebilst, ka eiroskepticisma attīstību ļoti ietekmē arī katrā valstī esošo lēmumu pieņēmēju gatavība eiroskepticisma tēmu apseglot un kurināt. Diemžēl šajā kontekstā diezgan negatīvi ir izcēlušies Itālijas politiķi. Tie bieži vien balsu iegūšanas nolūkos ir ieinteresēti publiski kost rokā, kura tos baro. Ījaba prāt no politiķiem būtu jāprasa lielāka atbildība par publiski pausto retoriku. «Neskatoties uz to, ka politiķiem patīk būt populāriem un patīk gānīt to Briseli un to Eiropas Savienību, ir jāsaprot, ka tam visam vienā brīdī var būt ļoti bēdīgas konsekvences,» pauž politiķis.