Par Skolēnu dziesmu svētku likteni valdība lems otrdien

"Līdz ar to ticība svētku pārcelšanai ir maza, mēs pat teiktu - niecīga. Pārcelšana nav iespējama arī profesionālu iemeslu dēļ - šo svētku repertuārs jau tiek gatavots četrus mācību gadus. Strādāt ar to pašu repertuāru piekto gadu pēc kārtas nevēlēsies ne pedagogi, ne paši skolēni, ne arī mēs. Pēc analoģijas tas būtu - risināt vienu un to pašu matemātikas uzdevumu četrus vai astoņus gadus. Mēs, svētku norišu mākslinieciskās komandas, neredzam iespēju šo procesu pagarināt par vēl vienu vai citās versijās - vēl par četriem gadiem," uzsvērts vēstulē.