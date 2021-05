Kā uzlabot bērna mentālo veselību pēc attālinātā mācību gada?

Tūlīt jau noslēgsies mācību gads, kas teju pilnībā pavadīts, mācoties attālināti. Par to, kādas sekas tas atstājis gan uz bērniem, gan pieaugušajiem, ir runāts gana plaši. Bet ko darīt, lai atgūtos no ikdienas stresa, atpūstos vasarā un sagatavotos nākamajam mācību gadam? To stāsta Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pasniedzēja, ārste-psihoterapeite un pusaudžu psihoterapeite Inta Zīle.