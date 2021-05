Latvija testē pašvaldības: Ventspils

Ventspils novads pirms novadu reformas bija lielākais Latvijā pēc platības, tomēr pēc reformas tas ar nedaudz vairāk nekā 10 800 iedzīvotājiem kļūs par vienu no mazapdzīvotākajiem. Viena no lielākajām problēmām novadā, uz ko norāda gan aptaujātie novada iedzīvotāji, gan arī cilvēki no citiem Latvijas novadiem, ir bezdarbs. Kā nākamā domes sasaukuma deputātu amata kandidāti plāno risināt bezdarba problēmu novadā? Šovakar, 1.jūnijā plkst. 18.00 ReTV kanālā būs iespējams noskatīties noslēdzošās debates, kurās tiks pētīts politiskais piedāvājums Ventspils novadā.