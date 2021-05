"Ryanair" lidmašīnas nosēdināšanu Minskā līdz ar Lietuvu izmeklē arī Polija un FIB

"Līdztekus pirmstiesas izmeklēšanai, ko sākusi Polija, esam saņēmuši informāciju arī no ASV kolēģiem, ka savu izmeklēšanu sācis FIB. Intensīvi sadarbojamies arī ar kolēģiem no Īrijas, no Grieķijas - tas notiek ik dienu, 24/7 režīmā," viņš stāstījis.