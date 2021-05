Kas ir HIIT: Tabata, EMOM un AMRAP tipa treniņi, un kāpēc tos pamēģināt?

HIIT nodarbības iespējamas dažādos formātos, kuros atšķiras gan intensitāte, gan nodarbības ilgums, un katra vingrinājuma izpildes/atpūtas laiks. Daži no tiem: TABATA, EMOM un AMRAP. Raksta turpinājumā gan par HIIT nodarbību priekšrocībām, gan katru no trīs minētajiem nodarbību veidiem atsevišķi.

TABATA nodarbību autors ir Dr. Izumi Tabata no Japānas. Tā ir sava veida HIIT nodarbība, kuras laikā kombinē 20 sekundes intensīva vingrinājuma izpildi ar 10 atpūtas sekundēm. To visu atkārtojot astoņos piegājienos.

EMOM (every minute on the minute jeb katru minūti minūtē). EMOM nodarbības ietvaros katram vingrinājumam paredzēts noteiktais atkārtojumu skaits, kas jāveic vienas minūtes laikā, pirms pāriet pie nākamā vingrinājuma minūtes. Izpildot noteiktu atkārtojumu skaitu – atlikušo minūtes laiku drīkst atpūsties. Ja, piemēram, EMOM nodarbība paredz 20 pietupienu izpildi vienas minūtes laikā, bet tas sportistam paņem 40 sekundes – atlikušās 20 sekundes jāatpūšas.

AMRAP nozīmē “pēc iespējas vairāk atkārtojumu/piegājienu” (as many reps/rounds as possible) noteiktajā laika posmā. AMRAP treniņi parasti ir nedaudz garāki, nekā citas HIIT veida nodarbības, tāpēc vingrinājumu izpildes intensitāte var samazināties.