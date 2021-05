Vēl nav skaidrības par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkošanu

Lūgts komentēt, vai nenotiekot svētkiem, tiem paredzētais finansējums tiks pārdalīts, Kariņš atzīmēja, ka par to varēs runāt tad, kad būs skaidrība par svētku norisi. Viņš skaidroja, ka pēc loģikas šo rezervēto finansējumu valdība varētu izmantot ārējā parāda mazināšanai vai arī meklēt kādu vienreizēju nepieciešamību, kurā ieguldīt šos "atbrīvojušos" līdzekļus.

Tomēr premjers uzsvēra, ka par to līdz šim nav runāts un par finanšu pusi varēs spriest, kad būs skaidrība par svētku norisi.

"Līdz ar to ticība svētku pārcelšanai ir maza, mēs pat teiktu - niecīga. Pārcelšana nav iespējama arī profesionālu iemeslu dēļ - šo svētku repertuārs jau tiek gatavots četrus mācību gadus. Strādāt ar to pašu repertuāru piekto gadu pēc kārtas nevēlēsies ne pedagogi, ne paši skolēni, ne arī mēs. Pēc analoģijas tas būtu - risināt vienu un to pašu matemātikas uzdevumu četrus vai astoņus gadus. Mēs, svētku norišu mākslinieciskās komandas, neredzam iespēju šo procesu pagarināt par vēl vienu vai citās versijās - vēl par četriem gadiem," uzsvērts vēstulē.