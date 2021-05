Nepilngadīgi un iereibuši: divi jaunieši ar nomas auto izraisa avāriju

"Prātoju, uzkritīs mašīnai vai nē. Tas blīkšķis bija liels, visi kaimiņi uzreiz pamodās, kaimiņiene no otrā stāva. Vīrs pamanīja, ka divi jaunieši no turienes lec laukā un skrien prom," stāsta Emīlija, kuras vīrs ar kaimiņu no blakus mājas sāka abu jauniešu ķeršanu.