Pusaudži no 14 gadu vecuma vakcinēšanai pret Covid-19 var pieteikties paši

No rītdienas, 2.jūnija, Latvijā tiks sākta 12-15 gadu vecu pusaudžu vakcinācija ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Latvijā kopumā ir 82 008 pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadu vecumam.

Bērnu vecumā no 12 līdz 13 gadiem vakcinēšanai var pieteikt vecāki vai citi likumiskie pārstāvji ārstniecības iestādē, pie ģimenes ārsta vai pa tālruni 8989.

Savukārt pusaudži no 14 gadiem vakcinēšanai var pieteikties paši. To var izdarīt "manavakcina.lv", kur autentificēšanās notiek caur "latvija.lv", ja ir pieejama pilnā internetbankas vai "Smart-ID" versija, zvanot pa tālruni 8989, kā vakcinācijas vietu norādot kādu no vakcinācijas centriem. Ierodoties uz vakcināciju, pusaudzim jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecību. Vecāka klātbūtne vakcinēšanas laikā nav nepieciešama, taču, ja jaunietim nav pases vai personas apliecības, tad jādodas uz vakcināciju ar likumisko pārstāvi.