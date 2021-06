Merilinai Monro - 95! Dīvas citāti, kuros der ieklausīties...

Monro karjeru sāka kā modele, bet 1946.gadā, parakstot līgumu ar filmu studiju «Twentieth Century-Fox», aizsākās viņas aktrises karjera. Sākumā Merilina bija redzama mazākās lomās, taču pirmo popularitāti guva, pateicoties lomām filmās «The Asphalt Jungle» un «All About Eve». Merilina Monro tiek dēvēta par vienu no skaistākajām aktrisēm pasaulē.

"Kā sieviete esmu neveiksme. Mani vīrieši no manis gaidīja pārāk daudz, jo tāds bija mans tēls – seksa simbols. Tādu viņi bija man piedēvējuši, un pati to biju izveidojusi. No manis viņi gaidīja, ka vienmēr skanēs mūzika un būs mūžīga jautrība, bet mana anatomija ir tāda pati kā citām sievietēm, un es nevaru to izmainīt."