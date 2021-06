Jautājums bez skaidras atbildes – vai vīruss izkļuvis no laboratorijas?

Kāda ir otra teorija?

Pret apgalvojumiem, ka vīruss būtu radīts mākslīgi un izplatīts tīši, ar faktu pārbaudēm iepriekš vērsās arī Re:Check. Piemēram, pērn martā rakstījām par populāru video, kurā izskanēja izteikums: “Vai jums šķiet ticama oficiālā versija, ka Covid-19 ir radies Uhaņas tirgū, kaut kadā nesaprotamā veidā saskaroties sikspārnim, rāpuļiem un cilvēkiem? Kādi tam ir ticami pierādījumi? Protams, ka nekādi.” Re:Check norādīja, ka tas, ka vīrusi pārvar sugas robežas, nav nekas jauns un nesaprotams. Šādus vīrusus sauc par zoonotiskiem. ASV Slimību kontroles un prevencijas centrs lēš, ka dzīvnieku izcelsme ir trim no četrām jaunām infekcijas slimībām. Tā sācis izplatīties HIV un arī citi vīrusi no koranavīrusu grupas – SARS un MERS. Tāpat arī prestižajā medicīnas žurnālā The Lancet 27 pētnieki parakstīja vēstuli, kurā norādīja uz Covid-19 izraisošā vīrusa dabisko izcelsmi. Viņi citēja deviņus pētījumus, kuros analizēts vīrusa genoms. Vēlāk arī cita pētnieku grupa žurnālā Nature uzsvēra, ka ar vīrusa ģenētisko materiālu nav veiktas manipulācijas un viņi ar laboratoriju saistītos scenārijus neuzskata par ticamiem.

Tiesa, vēl joprojām nav izdevies noskaidrot, no kura tieši dzīvnieka vīruss radies, un daļēji arī tāpēc atdzimst teorija par noplūdi no laboratorijas. Vai tas, ka dzīvnieks nav atrasts, varētu liecināt, ka vīruss radīts mākslīgii? Kloviņš norāda, ka var arī neizdoties atrast šo vīrusu dzīvniekā, jo vīrusu ir daudz un tie var viegli iznīkt. “Ja mēs iedomājamies vīrusu daudzveidību, kas eksistē pasaulē, tad tie, ko mēs zinām, varētu būt niecīga daļiņa no viena procenta,” stāsta pētnieks. Viņš pieļauj, ka šis vīruss dzīvniekos varētu būt tik rets, ka iznīcis īsi pēc nodošanas cilvēkiem.

Arī Latvijas galvenais infektologs Uga Dumpis martā Re:Baltica raidījumā Starp Citu noraidīja teorijas par vīrusa mākslīgo izcelsmi: “Jebkuram sintētiskam vīrusam būtu sintētiskas darbības pēdas sekvencē redzamas. Kaut kas likts klāt. To varētu atpazīt, ka tas ir kaut kas savāds vai svešs, no kaut kā cita pielikts.” Arī tagad Dumpis norāda, ka vairums pētnieku uzskata – vīrusu esam ieguvuši no dzīvniekiem.

PVO zinātnieku komanda šā gada sākumā pēc izpētes Uhaņā vīrusa izkļūšanu no laboratorijas noraidīja kā ārkārtīgi mazticamu versiju. Pētnieki kā ticamāko uzsvēra iespēju, ka cilvēki inficējās ar sikspārņu koronavīrusu ar kāda nenoskaidrota dzīvnieka starpniecību. Audioraidījumā This Week in Virology trīs zinātnieki no PVO organizētās misijas Uhaņā norādīja, ka gribētu pētīt arī versiju par vīrusa noplūdi no laboratorijas, taču nav saskārušies ar tiešiem pierādījumiem vai indikācijām, kas norādītu uz šādu iespēju.

Iepriekš minētājā populārajā video, kurā jau pērn martā tika apšaubīta vīrusa dabiska izcelsme, Re:Check norādīja uz tobrīd zinātnieku publicēto vēstījumu, ka saskaņā ar pieejamo informāciju vīruss radies dabā. Video bija izteikti arī citi nepamatoti apgalvojumi, un Re:Check video pievienoja vērtējumu “nav taisnība”. Tagad faktu pārbaudītāji visā pasaulē tiek daudz kritizēti par to, ka vērtējuši izteikumus par vīrusa izcelsmi.