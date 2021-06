Kura partija ir lielākā ieguvēja pēc izmaiņām koalīcijā? Analizē politologs

Nākamie ieguvēji no šīs situācijas ir trīs koalīcijas partijas - Nacionālā apvienība (NA), Jaunā konservatīvā partija (JKP) un "Attīstībai/Par" (AP), kas ieguvušas jaunus ministru portfeļus, kas paplašina minēto partiju ietekmi un varu šajā koalīcijā, sacīja politologs.

Runājot par to, vai ministru maiņa atrisinās līdzšinējās valdības problēmas un tā tagad kļūs stiprāka un stabilāka, Rajevskis atbildēja noraidoši. Viņš skaidroja, ka tad, kad šī valdība un koalīcija tika būvēta, tas notika pēc tāda principa, lai vienmēr pastāvētu balsu rezerve. Ja notiek balsojums, kuru kāds no koalīcijas partneriem to nav gatavs atbalstīt, tad rezervē jābūt pietiekamam daudzumam balsu, lai neviens nevarētu izvirzīt ultimātus.