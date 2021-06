Latvijas Mediju ētikas padome maijā izvērtējusi vairākas sūdzības

Ikmēneša sēdē Ētikas padome turpināja izvērtēt sūdzību par TV3 raidījumu “Degpunktā”, kas veidots par traģisko notikumu Tukumā, kurā nopietnus apdegumus guva divi vīrieši. Sūdzības iesniedzēja ieskatā žurnālists notikumu gaitu atspoguļojis tendenciozi, neiedziļinoties jautājumā par līdzšinējiem cietušās personas iesniegumiem Valsts policijā un atspoguļojot tikai vienu no notikuma versijām, neskatoties uz to, ka uzsāktajā kriminālprocesā vēl tikai tiek iegūtas ziņas, kas var apstiprināt kādu no izmeklēšanas versijām. Bez šaubām, Ētikas padome apzinās mediju apstākļus, strādājot ar dinamiski mainīgu informāciju, kas gan izmeklēšanas, gan žurnālistiskas izpētes rezultātā var mainīties un attīstīties. Medija uzdevums ir turpināt šādu sensitīvu jautājumu izpēti, lai sabiedrībai nodrošinātu pieeju aktuālākajai informācijai un pēc iespējas objektīvu ieskatu konkrētās situācijas attīstībā.