Pakistānā dzelzceļa katastrofā gājuši bojā vismaz 30 cilvēki

Sākotnēji no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens "Millat Express", kurā pēc neilga laika ietriecis otrs pasažieru vilciens "Sir Syed Express", pavēstījis vietējās policijas pārstāvis.

Pakistānas Dzelzceļa preses pārstāvis atklāja, ka pirmais vilciens bijis ceļā no no Karāči uz Sargodhu, bet otrais vilciens devies no Rāvalpindi pretējā virzienā.