Latvijas Nacionālais vēstures muzejs no 8. jūnija atvērts apmeklētājiem

Sākot no 8. jūnija plkst. 11.00 Brīvības bulvārī 32 ikviens interesents var aplūkot muzeja ekspozīciju, kas iepazīstina ar vēstures gaitu Latvijas teritorijā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. No muzeja krājumā esošajām aptuveni 1 000 000 vienībām ekspozīcijā izstādīti ap 6000 priekšmetu, daļa no tiem – ievērojamas un unikālas Latvijas vēstures relikvijas. Bez muzeja pamatekspozīcijas apmeklētājiem skatāma arī izstāde “Nauda Latvijā” par naudas attīstības sarežģīto ceļu Latvijas teritorijā, portālām "TVNET" pavēstīja LNVM preses sekretāre Rudīte Menģelsone.