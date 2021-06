Intensīvi remontdarbi uz Latvija ceļiem turpinās; uzzini, kur tie notiek

Plānojot savus braucienus, jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un tāpēc ieteicams sekot līdzi aktuālajai informācijai būvdarbu kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājas lapā www.lvceli.lv.

Šonedēļ sākti būvdarbi un ieviesti satiksmes ierobežojumi vairāku reģionālo autoceļu posmos: autoceļa Jelgava-Staļģene-Code (P94) posmā no Jelgavas līdz Emburgai, autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posmā no pagrieziena uz Kabili līdz Druvai, autoceļa Butāni-Saldus-Ezere (P105) divos posmos no Butāniem līdz Saldum un no Saldus līdz krustojumam ar autoceļu saldus-Kūdra.

Ievērojami satiksmes ierobežojumi un vismaz 40 minūtes būvdarbu posmu šķērsošanai nepieciešamas Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei, ceļā starp Tukumu un Kuldīgu - reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem un autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

· uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Vidzemes šosejas (A2) līdz Siguļiem notiek satiksmes drošības uzlabošanas darbi. Ātrums ierobežots līdz 70 km/h un paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 25 min.;

· uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei notiek seguma atjaunošana. Ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, divos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu un posma šķērsošana var prasīt 40 minūtes;

· uz Rīgas apvedceļa (A5) pie pagrieziena uz Liepājas šoseju (34,7-35,3 km), kur notiek autobusu pieturvietas Beberbeķi pārbūve, laikā no 8. jūnija līdz 11. jūnijam, no plkst. 8:00 līdz 18:00 satiksmei tiks slēgta braukšanas josla uz Rīgas apvedceļa pār satiksmes pārvadu virzienā no Salaspils uz Babīti. Satiksmes kustība tiks novirzīta uz Rīgas apvedceļa (A5) un Liepājas šosejas (A9) rotācijas apli, no kura būs iespējams izbraukt Babītes virzienā. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.

· Iecavā, Rīgas ielā (A7) posmā no autoceļa Iecava–Stelpe–Stelpes šoseja (P92) līdz Upes ielai, kur tiek veikta seguma atjaunošana, satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm, vadstatņiem un pārvietojamiem ceļazīmju vairogiem, ātrums ierobežots līdz 50 km/h. Satiksme vienā posmā tiek organizēta ar luksoforu. Platuma ierobežojums – 4,3m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes;

· uz Liepājas šosejas (A9) pie Saldus notiek ceļa pārbūve. Ātrums ierobežots līdz 30, 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums – 3,5 m. Objekta šķērsošana prasīs 10 minūtes;

· autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir 5 luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošana var prasīt 40 minūtes;