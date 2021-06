Ūdens temperatūra peldvietās vietām sasniedz +21 grādu

No rīta Ventā, Lielupē, Aiviekstē un Daugavas lielākajā daļā ūdens temperatūra svārstās ap +20 grādiem, Gaujā tā ir +16..+18 grādi. Aukstāks ūdens Daugavā var būt Rīgā, kur tas sajaucas ar jūras līča ūdeņiem.

Lielo ezeru ūdens no rīta ir galvenokārt +16..+19 grādus silts. Novērojumu stacijā Alūksnes ezerā pie Pilssalas ielas ūdens temperatūra otrdien pakāpās līdz +23 grādiem, trešdienas rītā tā noslīdējusi līdz +21 grādam.

Atbilstoši satelītu datiem aukstākais ūdens jūrā Latvijas piekrastē ir Dienvidkurzemē un Ziemeļvidzemē, kur tā temperatūra vietām nepārsniedz +10 grādus. Siltākais ūdens ir Rīgas līcī posmā no Talsu novada līdz Saulkrastu novadam, kur temperatūra ir svārstīga, bet vietām sasniedz +20 grādus.

Jau ziņots, ka saules ultravioletais starojums ir tuvu gada augstākajam līmenim, turklāt atstarojuma dēļ pludmalē saņemtā ultravioletā radiācija ir lielāka nekā citviet, tādēļ sauļojoties jāievēro piesardzība. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.