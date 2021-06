22% Krievijas iedzīvotāju vēlas pamest valsti

To cilvēku īpatsvars, kas vēlas pamest Krieviju, sasniedzis augstāko līmeni kopš 2013.gada, kad šādu vēlmi arī pauda 2% respondentu, vēsta Krievijas medijs “Meduza”.

Visvairāk Krieviju vēlas pamest iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 – 48%. Vecumā grupā no 25 līdz 39 gadiem vēlmi pamest valsti izteikuši 33% respondentu, bet vecumā grupā no 40 līdz 54 gadiem – 21%.