Visvairāk jauno Covid-19 gadījumu reģistrēti lielajās pilsētās

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 45 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 38 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 35 ir vecāki par 70 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 191,7 līdz 183,7 gadījumiem. Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 12 810 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir sarucis no 2% līdz 1,9%.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.