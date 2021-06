Asociācijas vēršas pie amatpersonām, aicinot atlikt "nepārdomāto nodokļu reformu"

Latvijas Raidorganizāciju asociācija un Latvijas Reklāmas asociācija vēstulē norāda, ka likuma "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" redakcija, kas stājas spēkā no 1.jūlija, paredz, ka no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības, kas nav lielāka par 25 000 eiro gadā (nepiemērojot izdevumu normu) ieturēs 25% nodokli, bet ja lielāka, tad 40% nodokli, kas sastāv no 80% VSAOI daļas un 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) daļas.