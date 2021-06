Padara pieejamākus sociālos un rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem

Kā informēja Labklājības ministrijā, tostarp ir atcelti vairāki ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā, kā, piemēram, arī apmaksas kompensācijas par konsultācijām atļauts segt atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Tāpat palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits bērniem un to likumiskajiem pārstāvjiem.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits. Bērniem vecumā no pieciem līdz 17 gadiem (ieskaitot) no desmit stundām nedēļā līdz 80 stundām mēnesī, palielināts arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reižu skaitu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem no 20 uz 40 pakalpojuma reizēm.