Ceļa remontdarbu zonā pie Turaidas sāk darboties vēl viens luksofors

Luksoforu signālu ilgumi ir pārbaudīti un pielāgoti. Aicinām autovadītājus ievērot luksofora signālus un nešķērsot reversos posmus pie sarkanās gaismas, lai neradītu lielāku sastrēgumu un neapdraudētu savu un citu dzīvības. Jārēķinās, ka objektā strādā lielgabarīta tehnika, līdz ar to būvdarbu posmos nav iespējams veikt apgriešanas manevrus, un neievērojot luksofora signālus, autobraucēji var paralizēt satiksmi pavisam.

Arī brīvdienās un pirmssvētku dienā ierobežojumu apjoms remonta posmā paliks nemainīgs. Tāpēc iespēju robežās, lai nokļūtu no Valmieras šosejas (A3) uz Vidzemes šoseju (A2) un otrādi, aicinām neizmantot ceļu caur Turaidu (P8), bet braukt caur Vidzemes šosejas (A2) Sēnītes mezglu. Ja nepieciešams nokļūt Turaidā, lai izvairītos no sastrēgumiem būvdarbu zonā, var izmantot autoceļu no Ragana–Turaidu (P7).