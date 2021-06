Brīvprātīgo palīdzības kustība #vieglipalīdzēt īsteno pilotprojektu brīvprātīgo darba attīstībai reģionos

Konkrētā problemātika katrā pašvaldībā ir sava. Rīgā darbu ar senioriem organizē aprūpes centru pārstāvji, savukārt, piemēram, Gulbenē galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēkiem, kuri dažādu apstākļu dēļ izkrīt no pašvaldības atbalsta mehānismiem, fokusējoties uz praktisku palīdzību galvenokārt senioriem. Dagdā, piemēram, aktuāls ir jautājums par to, kā no attālākiem novada nostūriem nokļūt līdz sabiedriskajam transportam, Rēzeknē – palīdzība ar dažādu nepieciešamības preču iegādi cilvēkiem, kuri paši to nevar atļauties, savukārt Liepājā – aktivitātes dažādiem jauniešiem, savukārt Kuldīgā apgūst instrumentu kopumu veiksmīgākai pašvaldības, nevalstiskā sektora un brīvprātīgo sadarbībai.