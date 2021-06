Lukašenko: Baltkrievija neaizsargās Eiropu no nelegālajiem migrantiem

"Tās (Rietumvalstis) šodien iekaucās. Ai, baltkrievi tās neaizsargā. Uz Lietuvu, Latviju un Poliju ir metušies tūkstošiem nelegālo migrantu. Tās prasa, lai mēs tās aizsargātu no kontrabandas, no narkotikām. No Atlantijas otras puses dzirdams signnāls: palīdziet, kā bija agrāk, aizturiet kodolmateriālus, lai tie nenokļūtu Eiropā. Tā vien gribas pajautāt - vai jūs tur vispār esat zaudējuši sajēgu? Jūs pret mums izraisījāt hibrīdkaru un prasāt, lai mēs jūs aizsargātu kā agrāk?" Lukašenko paziņoja Brestas cietoksnī sarīkotā ceremonijā, kas bija veltīta nacistiskās Vācijas uzbrukuma Padomju Savienībai 80.gadskārtai un otrdien tika translēta telekanālā "Belarus 1".