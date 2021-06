Islandē pilnībā atcelti Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi

Islande no paša pandēmijas sākuma uzsvaru lika uz masveida iedzīvotāju testēšanu. Valstī ar 330 000 iedzīvotāju šobrīd veikti vairāk nekā 750 000 testu. Testēšana ļāva efektīvi noteikt inficētos un izolēt viņu. Tomēr pandēmijas kulminācijas brīdī Islandei neizdevās izvairīties no ierobežojumiem.

Pandēmijas laikā no Covid-19 valstī nomira 30 cilvēki, no tiem tikai viens šogad. Covid-19 mirstības līmenis uz iedzīvotāju skaitu ir viens no zemākajiem pasaulē.