Autobusa pieturā Lielbritānijā atrod slepenus Aizsardzības ministrijas dokumentus

Slepenie dokumenti - gandrīz 50 lappušu - tika atrasti piemirkušā kaudzē aiz autobusa pieturas otrdienas rītā Kentā. Dokumentu atradējs sazinājies ar raidsabiedrību BBC, kad sapratis to nozīmīgumu. Dokumenti, kuros atrodami gan epasti, gan "Powerpoint" prezentācijas, varētu nākt no kādas augsta ranga ministrijas amatpersonas, ziņo BBC.

Lai gan lielākā daļa no dokumentiem ir klasificēti kā "oficiāli sensitīvi", kas ir relatīvi zema drošības pakāpe, viens no dokumentiem norādīts kā "Vienīgi Lielbritānijas slepenajām acīm" (UK Secret Eyes Only),