FM piedāvā grozījumus pašvaldībām pašām lemt par azartspēļu atrašanās vietu novadā

No pamatnostādnēm arī izriet priekšlikums aizliegt smēķēšanu azartspēļu zālēs un kazino, kā arī rosināts aizliegt azartspēļu spēlēšanas laikā piedāvāt alkoholu par brīvu. Tāpat rosināts uzdot azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu konstruktīvi nodalīt azartspēļu organizēšanas vietās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu telpas no telpām, kurās tiek spēlētas azartspēles .

Tāpat pamatnostādnēs rosināts noteikt vairākus papildu kritērijus, vietām, kur aizliegts organizēt azartspēles, tostarp ēkās vai būvēs, kur izvietotas pirmsskolas izglītības iestādes, pamata un vidējās izglītības iestādes un 250 metru attālumā vai perimetrā no to ieejas. Rosināts aizliegt organizēt azartspēles publiskos spēļu un rekreācijas laukumos, ka arī 250 metru attālumā vai perimetrā no to ieejas. Azartspēles rosināts aizliegt arī dzīvojamās ēkās ārpus Rīgas centra un tā aizsardzības zonas, kā arī dzīvojamās ēkās citās Latvijas pilsētās.