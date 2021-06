"El Pais": Makafī kabatā esot atrasta atvadu zīmīte

75 gadus vecais Makafī trešdien tika atrasts miris cietuma kamerā apmēram 30 kilometru uz ziemeļrietumiem no Barselonas. Tas notika vairākas stundas pēc tam, kad tiesa nolēma Makafī izdot ASV , kur viņš tiek apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļiem un kriptovalūtu nepatiesu reklamēšanu, vēsta Spānijas plašsaziņas līdzekļi.

Makafī tika aizturēts pēc ASV Vērtspapīru un biržas komisijas (SEC) un Tieslietu ministrijas paziņojuma, ka viņam izvirzītas apsūdzības. Tieslietu ministrija apsūdz viņu par izvairīšanos no nodokļiem un nodokļu deklarāciju tīšu neiesniegšanu par laiku no 2014. līdz 2018.gadam. SEC apsūdz Makafī par to, ka viņš ieteicis digitālās valūtas saviem sekotājiem tviterī, noslēpjot to, ka viņam ir samaksāti miljoniem dolāru par šādu reklāmu.