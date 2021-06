RTU parakstīs līgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru

Pievienojoties sadarbības platformai, RTU plāno vēl intensīvāk pētīt un attīstīt materiālus, to īpašības un ražošanas tehnoloģijas kosmosa vajadzībām. Pieredze šajā jomā RTU zinātniekiem ir liela, piemēram, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes vadošais pētnieks Kaspars Kalniņš ar kolēģiem pēc Eiropas Kosmosa aģentūras pasūtījuma ir izstrādājis kosmosa satelītu ražošanas tehnoloģijas, kas palielinās satelītu drošību un ļaus ievērojami samazināt izgatavošanas un ekspluatācijas izmaksas nākotnes misijās. Papildu informācija ŠEIT .

Savukārt Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes vadošais pētnieks Konstantins Savkovs izstrādā nanopārklājumus, ko var izmantot no titāna sakausējumiem ražotu aviācijas dzinēju detaļu pārklāšanai. Papildu informācija par pētījumu ŠEIT .

RTU arī aktīvi sadarbojas ar uzņēmumiem, kas darbojas nanopārklājumu, kompozītmateriālu un to konstrukciju, pulverveida materiālu ražošanas un 3D poligrāfijas jomā. Cieša sadarbība izveidojusies arī ar vienu no Latvijas zināmākajiem kosmosa tehnoloģiju uzņēmumiem «Eventech». Ņemot vērā to un ilggadīgo pieredzi radio elektronikas un elektronikas jomā, vēl viens pētniecības un attīstības virziens būs precīza laika noteikšanas tehnoloģijas un kosmosā lietojama radioelektronika.