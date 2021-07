Valdība piešķir gandrīz 17 miljonus eiro mediķu piemaksām

Pamatojoties uz prognozēm, ka Covid-19 infekcijas izplatība līdz septembrim saglabās stabili zemu līmeni, taču joprojām būs jānodrošina ārstēšanas un infekcijas ierobežošanas process, Veselības ministrija pārskatīja piemaksu apjomus. Tādējādi noteikts, ka turpmāk piemaksas līdz 100% apmērā no mēnešalgas saņems tie nodarbinātie, kas ir iesaistīti tiešā Covid-19 pacientu ārstēšanā, testēšanā, mājas aprūpē vai sekundāro ambulatoro aprūpes pakalpojumu sniegšanā un ir tieša saskare ar Covid-19 inficētām personām.

Mazinoties riskiem nonākt saskarē ar Covid-19 inficētu personu, turpmāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi un slimnīcu, kur joprojām tiek nodrošināta Covid-19 pacientu ārstēšana, uzņemšanas nodaļās strādājošie saņems piemaksu līdz 50% no mēnešalgas, savukārt pārējo slimnīcu uzņemšanas nodaļās strādājošie varēs saņemt piemaksu līdz 25%.

Piemaksas līdz 50% no mēnešalgas paredzētas arī noteiktiem Slimību profilakses un kontroles centra ierēdņiem. Savukārt ārstniecības iestādēs, kas sniedz stacionāros ārstniecības pakalpojumus un kur tiek stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, kuri iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, kā arī noteiktiem Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, kas iesaistīti Covid-19 uzliesmojuma un seku novēršanā piemaksas samazinātas līdz 15% no mēnešalgas. Piemaksas pārskatītas arī farmaceitiem un par kompensējamo medikamentu izsniegšanu no A saraksta turpmāk summa būs 0,35 eiro par vienu recepti.