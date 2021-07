Liepājas “Siļķu brāķis” atkal uzņem ekskursantus

Liepājas “Siļķu brāķis” ir zivju šķirošanas noliktava – tajā zivis vestas no visas Eiropas. Tās šķirotas trīs šķirās – kroņa, brāķa un dubultbrāķa, lai pēc tam sašķirotās mucas eksportētu tālāk uz Norvēģiju, Vāciju, plašo Krievzemi un citviet. Tie bija gadi, kad Liepājā bija viena no lielākajām un plaukstošākajām ostām Krievijas impērijā. Tajā ieradās kuģi ar pilniem klājiem Atlantijas okeānā nozvejotu zivju. Bēgļu masas plūda uz ostu, lai ar tvaikoni Liepāja –Ņujorka dotos labākas dzīves meklējumos uz “jauno pasauli” – Ameriku. Liepāja arī strauji attīstījās par kūrorta un tūrisma pilsētu ar tai raksturīgiem izklaides un atpūtas centriem – viesnīcām, grezniem kinoteātriem un maģisku cirku.

Šī gada sākumā “Siļķu brāķis” saņēma “Liepājas Kultūras balvu 2020” kā viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem un spilgtākajiem kultūras notikumiem Liepājā, kuru pāris vasaras mēnešos apmeklēja vairāk nekā 2400 ekskursantu. Šogad ekskursijas sniegtā sensorā pieredze ļaus to izbaudīt arī neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Pilnīgi pielāgots cilvēkiem ar redzes traucējumiem “Siļķu brāķis” būs no 1. septembra, kad kļūs par pirmo šāda veida ekskursiju Baltijā.