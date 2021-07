Vai ASV pamet Afganistānu «saplosīšanai gabalos»?

Līdz ar to - NBS rezerves pulkvedis uzskata, ka nevar izslēgt bijušās Dienvdslāvijas scenāriju, kura ietvaros Afganistāna sadalās vairākos valstiskos veidojumos. Šo sadalīšanos varētu pavadīt arī Afganistānas plosīšana no apkārtējo lielvaru puses, kuras iesaistītos cīņā par politisko, ekonomisko vai cita veida ietekmi. Visbeidzot, eļļu ugunij pielej arī fakts, ka Afganistānas kara kungi vai cita veida vietējie teritoriju pārvaldnieki ir ļoti tendēti uz oportūnismu jeb visu izdevību izmantošanu. Proti - tie ir gatavi strādāt ar tiem spēlētājiem, kuri sniegs tiem lielāko labumu (nepieciešamības gadījumā sabiedrotos ātri nomainot). Tas padara situāciju salīdzinoši neprognozējamu un līdz ar to - nestabilu.