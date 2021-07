Pieci padomi, kā samazināt elektrības rēķinu

Kā skaidro Enefit privātpersonu segmenta vadītājs Mārtiņš Vancāns, cenu kāpuma tendence, visticamāk, turpināsies arī nākamajos mēnešos: "Cena par elektrību Nord Pool biržā šī gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, augusi par 57%, un jau šobrīd redzam, ka cenas turpina līdzīgu attīstību arī jūlijā. Tie patērētāji, kuri izmanto dinamiskos jeb biržas cenām piesaistītos līgumus, cenu svārstības izjūt uzreiz, jo viņiem elektrības cena mainās katru stundu. Savukārt tie lietotāji, kuri tagad slēdz jaunus fiksētās cenas līgumus atkarībā no izvēlētā piegādātāja redz elektrības rēķina pieaugumu par 10-40%. Skaidrs, ka katra mājsaimniecība nevar pilnībā kompensēt vispārējo elektroenerģijas ražošanas izmaksu kāpumu. Tomēr šis ir piemērots brīdis, lai izvērtētu, ko mēs varam ietekmēt savā elektrības rēķinā, lietojot mazāk enerģijas, darot to gudrāk vai arī meklējot veidus, kā to iegādāties izdevīgāk."

Daļu pastāvīgo izmaksu elektrības rēķinā veido maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem jeb maksa par pieslēgumu elektroenerģijas tīklam, ko Latvijā nodrošina AS "Sadales tīkls". To, cik jaudīgs elektrības pieslēgums nepieciešams mājoklim, nosaka tajā esošās elektroierīces un tas, cik daudzas no tām tiek lietotas vienlaicīgi. Dažkārt iespējams, ka mājoklim izvēlēts pieslēgums ar pieklājīgu jaudas rezervi, kas patiesībā nav nepieciešama, un tādējādi par to pārmaksājam vismaz dažus eiro mēnesī. Noskaidrot un gan palielināt, gan samazināt sava pieslēguma jaudu iespējams "Sadales tīkla" klientu pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv.