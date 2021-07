SPKC: Covid-19 izplatība Latvijā vairs nemazinās

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) šobrīd ir 1,0 (nedēļu iepriekš – 0,77), kas norāda uz to, ka Covid-19 izplatība Latvijā šobrīd pieaug.

Iepriekšējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars Latvijā sasniedzis jau 21,1%, un aizvadītajā nedēļā tie bija kopumā 55 gadījumi (nedēļu iepriekš – 39). Novērojams, ka pieaug tā saucamo ievesto Covid-19 gadījumu skaits no citām valstīm – no šī gada 23. līdz 28. nedēļai tāds bijis 61% no visiem ievestajiem gadījumiem. (Piemēram, Krievija – 50 gadījumi, Lielbritānija – 20, Spānija – 15, Turcija – 15, Somija – 11, Francija – 9, Vācija – 8, Ukraina – 5, Gruzija – 5 u.c. valstis).