Cik daudz bērnam dot kabatas naudu? Kad bērnam var uzticēt bankas karti?

“Jautājumi, kas saistīti ar finansēm, joprojām daudziem šķiet neērti, taču bērniem ieteicams jau savlaicīgi stāstīt par ikdienas pirkumiem, izdevumiem un to apmēriem, kā arī krāšanu, lai iespējami agrākā vecumā rastos izpratne par to, kā strādā nauda un kāda ir tās vērtība.

ieteicams nepiešķirt kabatas naudu, piemēram, tikai par mājas darbu veikšanu – tas var likt bērnam no tās atteikties, lai tie nebūtu jāveic.

Lai noteiktu kabatas naudas apmēru, ieteicams ņemt vērā kopējos ģimenes ikmēneša izdevumus. Piemēram, kabatas naudu var izsniegt reizi mēnesī vai sadalīt to vairākos mazākos un biežākos maksājumos, atkarībā no bērna vecuma. Pašiem mazākajiem, kam vēl tikai veidojas izpratne par naudu, sākotnēji ieteicams kabatas naudu izsniegt tikai pāris dienām. Gadījumos, ja bērns ir ātrāk iztērējis visu piešķirto naudu, ieteicams pieturēties pie iepriekš noteiktā kabatas naudas apjoma. Te svarīgi ir

Maksājumu karte ļaus bērnam gūt pirmo pieredzi ar bankas pakalpojumiem, piemēram, bankomāta un internetbankas lietošanu, drošības noteikumu ievērošanu, kā arī atvieglos iespēju vecākiem sekot līdzi bērna tēriņiem un noteikt to limitu. Bērni biežāk nekā pieaugušie ļaujas emocionāliem pirkumiem, nereti pat neatceroties, kur kabatas nauda ir iztērēta. Apskatot norēķinu vēsturi, vecāki var būt informēti par pirkumiem, tādējādi nodrošinot arī atspēriena punktu sarunām par atbildīgāku pirkumu veikšanu. Prasme rēķināt var būt pirmā pazīme, ka bērns ir gatavs savai pirmajai maksājuma kartei, kas ir lielisks veids, kā veicināt bērnam patstāvību, atbildību un izpratni par finansēm, savukārt vecākiem tas kalpos par ērtu rīku kabatas naudas pārskaitīšanai un uzraudzībai.

Tādējādi bērnā radīsies izpratne arī par naudas un lietu vērtību, proti, ka ir vērts atteikties no maznozīmīgām lietām ikdienā sen lolota sapņa piepildīšanai.

Jāatceras, ka bērni mācās no vecākiem, tāpēc viens no veidiem, kā veicināt interesi un izpratni par krāšanu, ir kopīga līdzekļu novirzīšana, piemēram, ģimenes ceļojumam. Tāpat interesi par iekrājumu veidošanu var veicināt arī kopīga vienošanās ar bērnu, par kurām aktivitātēm vai lietām izmaksas segs pats bērns no saviem iekrājumiem.