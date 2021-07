Porsche 911 GT2 RS kļūst par ātrāko sērijveida auto Nordšleifē

Štutgartes uzņēmuma plāns bija lauzt pašreizējo 6:48,047 minūšu sērijveida automobiļu rekordu. Kernam to izdevās pārspēt par 4,747 sekundēm, izmantojot koplietošanas ceļiem paredzētās “Michelin Pilot Sport Cup 2 R” riepas un braucot ar 185,87 km/h vidējo ātrumu. Trase rekorda uzstādīšanas brīdī bija uzkarsusi līdz +41 grādam.

“911 GT2 RS ar “Manthey Performance” pakotni pielīp trasei kā līme - jūs jūtaties kā sacīkšu automobilī, it sevišķi ātros līkumos. Tas ir aizraujoši, kā šis automobilis spēj izmantot tā 700 ZS, un cik pārsteidzoši labi tas bremzē, vienlaikus ļaujot saglabāt kontroli,” saka Kerns.

Aerodinamikas komponentes ir pirmās, kuras piesaista skatienu, tomēr tās domātas ne tikai smukumam. Papildu atloki uz priekšējā spoilera apvienojumā ar karbona šasijas detaļām un papildu gaisa novirzīšanas elementiem priekšējo riteņu rajonā palielina piespiedējspēku priekšējai asij pie 200 km/h no 49 līdz 70 kilogramiem, bet aizmugurējā asī pie tā paša ātruma - no 93 līdz 200 kilogramiem. To nodrošina jauns aizmugurējais spoilers, modificēts gaisa izkliedētājs un aizmugurējie Aero diski. Automobiļa veiktspēju palielina arī regulējami armotizatori un palielināta ūdens tvertne starpdzesētāju apsmidzināšanai.