Strupišs: nevar tiesību aizsardzības sistēmu 25 gadus turēt bada maizē un gaidīt no tās brīnumus

"Tomēr ir jāsaprot, ka nevar tiesību aizsardzības sistēmu 25 gadus turēt bada maizē un gaidīt no tās brīnumus. Visi zina to populāro menedžmenta trilemmu, kurā jāizvēlas divi no trim - ātri, labi un lēti," skaidroja AT priekšsēdētājs, uzsverot, ka pēdējos divos gados situācija tieslietu sistēmā beidzot ir uzlabojusies, bet joprojām nākas izskatīt pirms daudziem gadiem sāktas lietas un izjust negatīvas sekas no savulaik pieņemtiem nepareiziem lēmumiem.