Jelgavas novada pašvaldība piedāvā iespēju jaunajiem studentiem saņemt stipendiju

Šogad stipendiju paredzēts piešķirt pieciem Jelgavas novada jauniešiem, kuri sākuši studijas kādā no Latvijas augstskolām. Sekmīgi izturot atlasi, stipendiāti visu studiju laiku neatkarīgi no tā, cik gadus ilgst bakalaura studiju programma, no pašvaldības saņems 1500 eiro lielu finansiālu atbalstu katrā akadēmiskajā mācību gadā jeb 10 mēnešos. Stipendija 150 eiro apmērā tiek izmaksāta katru studiju mēnesi. Būtiski, ka stipendiāts drīkst arī strādāt algotu darbu, ja vien darbs nav Latvijas Universitātē (LU), taču vienlaikus ir jāsaglabā labas sekmes, skaidroja pašvaldībā.