Nezināms autobraucējs Dzirciemā sabojā piecus spēkratus un pazūd bez pēdām

Vismaz viens no sabuktētajiem spēkratiem bija īslaicīgās auto nomas kompānijas braucamrīks, taču pārējās automašīnas piederēja vietējiem iedzīvotājiem. Nelaimīgie spēkratu īpašnieki ārā pavadīja vairāk nekā stundu, kamēr novērtēja bojājumus un sazvanīja policistus.

Vietējā iedzīvotāja raidījumam atklāj, ka policija pirmo reizi izsaukta plkst.4, uzreiz pēc incidenta. Otrreiz policijai zvanīts ap plkst.6 no rīta, tomēr likuma sargi notikuma vietā ieradušies ap deviņiem no rīta.

Policijā ziņo, ka saistībā ar incidentu Daugavgrīvas ielā ir ierosināts administratīvā pārkāpuma process un tiek veiktas darbības, lai avārijas vaininieku atrastu un sodītu. Likumsargi pieprasījuši arī videokameru ierakstus no apkārt esošajām ēkām, pieļaujams, tostarp arī no Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkas, kas atrodas dažu metru attālumā no minētās stāvvietas. Visticamāk, vaininieks, braucot prom, nonāca vairāku kameru redzeslokā.