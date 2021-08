Paldiski mežonīgā piekraste Igaunijā – “Instagram” vērts ceļojums

Mežonīgā Baltijas jūras piekraste izpelnījusies atzinību “Instagram” ceļotāju vidū, kas iemūžina neaizmirstamus skatus uz Paldiski klints*. Turklāt ceļojums ar to var neapstāties – no Paldiski iespējams ar prāmi ceļot tālāk uz Kapelskāru Zviedrijā, kas ceļotājus vilina ar neskartām piekrastes dabas ainavām un šarmantiem zvejnieku ciematiņiem.

Ieceļošana Igaunijā

No Latvijas uz Igauniju var nokļūt gan ar automašīnu, gan lidmašīnu, uz atsevišķām pilsētām arī ar vilcienu. Latvija šobrīd atrodas “zaļajā sarakstā”, līdz ar to, no tās ieceļojot Igaunijā, pašizolācija nav jāievēro. Savukārt, lai pašizolācija nebūtu jāievēro, atgriežoties Latvijā, nepieciešams digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka ceļotājs ir pabeidzis Covid-19 vakcinācijas kursu (un kopš pēdējās nepieciešamās potes saņemšanas ir pagājušas vismaz 15 dienas) vai pēdējo 180 dienu laikā pārslimojis Covid-19. Sertifikāts noderēs arī tad, ja ļausieties vilinājumam un izlemsiet doties tālāk no Paldiski ar prāmi uz Zviedriju. Svarīgi atzīmēt, ka ceļošanas nosacījumi var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī, tāpēc pirms došanās ārpus valsts nepieciešams pārliecināties par ieceļošanas nosacījumiem Igaunijas Ārlietu ministrijas lapā un Latvijas Slimību un profilakses centra lapā.

Dabas mīļiem un foto mirkļu cienītājiem

No jūras puses paveras skats uz Pakri klinti un tās krasta pārkarēm, Paldiski atrodas arī augstākā bāka Igaunijā (Pakri tuletorn). Tā kā klints siena dabiski brūk un Pētera I laikā celtā bāka atradās pārāk tuvu klints malai, to nācās nojaukt. Šobrīd apskatāmā mūra bāka tika uzcelta 1889. gadā un atrodas 80 metrus no iepriekšējās. Piekraste ir mežonīga un skaista, turklāt no bākas augšas var uzņemt fantastiskas fotogrāfijas (ieeja pieaugušajiem 5 EUR, bērniem – 3 EUR).

FOTO: Publicitātes foto

Vēstures vēsma mūsdienās

Paldiski priecē ne tikai ar skandināvisko dabu, bet arī ar pārsteidzošiem apskates objektiem, kas saglabājušies no padomju laikiem. Dramatiskas pārmaiņas Paldiski pilsētas vēsturē ieviesa padomju okupācija Igaunijā, kas 1962. gadā padarīja pilsētu par slēgtu militāru bāzi ar īpaši slepenu mācību centru, kurā atradās divi kodolzemūdeņu reaktori. Lai turētu tos slepenībā, visa pussala tika noslēgta ar dzeloņdrātīm. Mūsdienās pilsētiņa ir atvērta, un pēc piekrastes vēja izbaudīšanas ir iespēja patverties vietējo iedzīvotāju iecienītajā krodziņā "Peetri Toll", kas labi parāda pilsētas vēsturē ievīto igauņu, krievu, un baltvācu kultūras sajaukumu. Pirms vairākiem gadsimtiem, kad Pēteris I dibināja Baltijas ostu, šajā ēkā atradās arī muitas punkts, kurā tirgotāji deklarēja preces.

Ļaujieties jūras valdzinājumam

Ja vēlaties gūt relaksējošu pieredzi, klausīties viļņu skaņās un vērot zvaigznes no kuģa klāja, Paldiski piedāvā arī to. Ērts veids, lai turpinātu ceļojumu, ir doties uz Zviedriju ar DFDS prāmi maršrutā Paldiski–Kapelskāra. Šī Zviedrijas pilsētiņa, vien aptuveni 90 km attālumā no galvaspilsētas Stokholmas, ir daudzu atpūtnieku galamērķis, lai nedēļas nogales pavadītu svaigā gaisā – pludmalē, brīvdienu mājiņās pie dabas, ciemojoties vietējā muzejā (Hembygdsmuseum) vai baudot kluso zvejniekciematiņu mieru.