Vai zini, kas ir Gošē, Fabrī un Pompes slimība?

Vidējais vecums, kad parādās kāds no šiem simptomiem, ir 25-28 gadi. Tiesa, ir gadījumi, kad Gošē slimība izpaužas jau divu, trīs gadu vecumā ar tādu pazīmi, kā liels vēders. Izmeklējot konstatē, ka ir palielināta liesa un aknas, zems hemoglobīns un trombocītu skaits, pastiprināta zilumu veidošanās ādā.

Viena no šīs slimības īpatnībām ir tā, ka aškenazi ebreju (lielākā ebreju tautas daļa Centrālajā un Austrumeiropā) vidū tā ir sastopama salīdzinoši biežāk un to pat nevar uzskatīt par retu – viens gadījums uz 800 iedzīvotāju. Pārējās populācijās sastopams vidēji viens gadījums uz 40 000. Jāņem vērā, ka Eiropā par retām uzskata slimības, kuru izplatība ir retāka par vienu gadījumu uz 2000 iedzīvotāju.

“Diagnozes apstiprināšana ir vienkārša – aizdomu gadījumā ģimenes ārstam vai speciālistam ir tiesības nosūtīt pacientu uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Reto slimību koordinācijas centru, kur, ar pacienta piekrišanu, paņem asins pilienu no pirksta un nosūta uz laboratoriju ārzemēs, lai pārbaudītu enzīma aktivitāti. Analīze ir bez maksas, pieaugušajam ir jāsamaksā vien nepilnus divus eiro par asins paņemšanu.

Ja atklājas, ka ir samazināts enzīma daudzums, izmantojot to pašu asins materiālu, laboratorija ārzemēs arī veic molekulāro diagnostiku, atklājot slimību izraisošās mutācijas gēnā, kas apstiprina diagnozi. Slimības gadījumā pacientam ir jāmanto divas mutācijas noteiktajā gēnā. Viena mutācija var būt mantota no mātes, otra no tēva, kuri paši ir veseli, jo katram ir tikai viena patogēnā mutācija.”