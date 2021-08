Aptauja: 71% vecāku uzskata, ka šogad jaunā mācību gada sākšana atšķirsies no citiem gadiem

Situācija, kad pēc ilgstošas attālinātas mācīšanās bērni atgriežas mācīties klātienē, iepriekš nekad nav bijusi, tāpēc aizvien nav skaidri zināms, kā skolas gaitu atsākšana izvērtīsies realitātē. Vaicāti, vai, ņemot vērā ieilgušās attālinātās mācības, šogad jaunā mācību gada sākšana klātienē atšķirsies no citiem gadiem, 45% vecāku atzinuši, ka tā tas noteikti būs, jo attālināto mācību formāts ir mainījis skolas ikdienas dzīvi. Vienlaikus 26% tam drīzāk piekrīt un, viņuprāt, mācības pēc attālinātā gada nekad vairs nebūs tādas kā agrāk. Tikmēr 16% uzskata, ka attālināto mācību pieredze nebūs ietekmējusi jauno mācību gadu, jo mācību process netika apstādināts, kamēr 13% atzīst, ka nezina, vai kaut kas būs mainījies, tomēr jauno mācību gadu gaida ar bažām.

“Mācības un attiecību veidošana ar vienaudžiem, pedagogiem attālinātā režīmā ir ļoti atšķirīga no skolas ikdienas dzīves klātienē. Ir skaidrs, ka skolēni un pedagogi ir noilgojušies satikties klātienē, bet tas var būt satraukuma pilns brīdis, jo aiz muguras ir pilnīgi cita pieredze, kad skolasbiedrus nācās katru dienu sastapt tikai tiešsaistē. Rūpes par cilvēkiem, īpaši bērniem, ir viena no mūsu pamatvērtībām, tāpēc, tuvojoties 1. septembrim, jau otro gadu atbalstām Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju, praktiski palīdzot ģimenēm, kurām tas nepieciešams visvairāk. Tāpat šobrīd vairāk kā jebkad agrāk ir svarīgi izglītot ne vien bērnus, bet arī pieaugušos par dažādiem risinājumiem, kas varētu atvieglot atgriešanos iepriekšējā skolas vidē. Līdz ar to, sadarbojoties ekspertu, esam izstrādājuši ieteikumus, kas noderēs kā skolēniem tā vecākiem un pedagogiem,” stāsta BITES Korporatīvo un sabiedrisko attiecību vadītāja Una-Ahuna Ozola.