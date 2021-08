Ar karstu “Politiķu cepienu” noslēdzies septītais Sarunu festivāls LAMPA

Ar iemīļoto "Politiķu cepienu", uz skatuves kāpjot drosmīgiem politiķiem un neatlaidīgiem cepinātājiem, noslēdzies septītais Sarunu festivāls LAMPA. To no 20. līdz 21. augustam varēja piedzīvot tiešraidē, 37 kopā skatīšanās vietās visā Latvijā un klātienē 24 skatuvēs izkliedēti Cēsu pilsētā. 222 pasākumi, no kuriem lielākā daļa būs skatāmi arhīvā, divās dienās pulcēja vairāk nekā 6000 cilvēku. Festivālu bija iespējams apmeklēt klātienē droša pasākuma formātā, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu.